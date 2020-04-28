В приложении «Захват изображений» для macOS Catalina была обнаружена серьезная ошибка, из-за которой при переносе фотографий с iPhone или iPad на Mac забивается дисковое пространство. Баг нашли разработчики приложения NeoFinder.Проблема возникает, когда macOS преобразовывает фотографии из формата HEIF, которые были сделаны на iOS, в наиболее стандартный JPG. Этот процесс происходит в тех случаях, когда пользователи снимают флажок с опции «Сохранить оригиналы» в настройках приложения «Захват изображений». После этого программа добавляет к каждому снимку пустой файл весом 1,5 МБ в процессе передачи данных.Это довольно ощутимый объем, особенно если учесть, что Apple до сих продаёт некоторые устройства с крошечным хранилищем на 128 ГБ. Например, при передаче 1 000 фотографий этот баг отъест 1,5 ГБ пространства вашего SSD.Сайт MacRumors воспроизвел ошибку и отмечает, что проблема возникает только при трансфере фотографий с устройств Apple. При импорте снимков с цифровых камер баг не встречался. Разработчики NeoFinder уже уведомили Apple о найденной ошибке.