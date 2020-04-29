Apple официально подписала соглашение, чтобы урегулировать коллективный иск в Калифорнии, обвинивший компанию в намеренном нарушении работы FaceTime на устаревших iPhone. По данным сайта Law360, купертиновцы заключили сделку на сумму 18 миллионов долларов США.Посредством урегулирования 90% участников коллективного иска получат компенсацию по почте или в электронном виде или в электронном виде. Утверждается, что проблемы с FaceTime затронули 3,6 миллиона устройств, и каждый участник получит примерно 3 доллара.Напомним, компанию Apple обвинили в умышленном нарушении работы сервиса FaceTime на iPhone под управлением старых версий iOS. В отчете сообщается, что Apple сделала это для того, чтобы снизить затраты на серверы.

На первой стадии запуска сервиса FaceTime было две технологии соединения. Первая использовала стандарт peer-to-peer для прямой передачи аудио и видео между пользователями, а вторая задействовала «метод ретрансляции», использующий сторонние сервера от Akami для передачи данных.





В 2012 году Apple признали виновной в нарушении патентов на технологию peer-to-peer, которые принадлежат VirnetX. Из-за этого компания была вынуждена перейти полностью на метод ретрансляции для передачи всех данных сервиса FaceTime.





Эти изменения вынудили Apple изучить возможности снижения стоимости FaceTime, что привело к созданию новой одноранговой технологии, которая не нарушает патенты VirnetX.





Новый стандарт дебютировал в iOS 7. В суде пользователи утверждали, что Apple таким образом решила заставить людей обновиться на седьмую версию операционной системы, в противном случае они не смогут использовать FaceTime на своих гаджетах с iOS 6.