Apple официально подписала соглашение, чтобы урегулировать коллективный иск в Калифорнии, обвинивший компанию в намеренном нарушении работы FaceTime на устаревших iPhone. По данным сайта Law360, купертиновцы заключили сделку на сумму 18 миллионов долларов США.
Посредством урегулирования 90% участников коллективного иска получат компенсацию по почте или в электронном виде или в электронном виде. Утверждается, что проблемы с FaceTime затронули 3,6 миллиона устройств, и каждый участник получит примерно 3 доллара.
Напомним, компанию Apple обвинили в умышленном нарушении работы сервиса FaceTime на iPhone под управлением старых версий iOS. В отчете сообщается, что Apple сделала это для того, чтобы снизить затраты на серверы.
Посредством урегулирования 90% участников коллективного иска получат компенсацию по почте или в электронном виде или в электронном виде. Утверждается, что проблемы с FaceTime затронули 3,6 миллиона устройств, и каждый участник получит примерно 3 доллара.
Напомним, компанию Apple обвинили в умышленном нарушении работы сервиса FaceTime на iPhone под управлением старых версий iOS. В отчете сообщается, что Apple сделала это для того, чтобы снизить затраты на серверы.
На первой стадии запуска сервиса FaceTime было две технологии соединения. Первая использовала стандарт peer-to-peer для прямой передачи аудио и видео между пользователями, а вторая задействовала «метод ретрансляции», использующий сторонние сервера от Akami для передачи данных.
В 2012 году Apple признали виновной в нарушении патентов на технологию peer-to-peer, которые принадлежат VirnetX. Из-за этого компания была вынуждена перейти полностью на метод ретрансляции для передачи всех данных сервиса FaceTime.
Эти изменения вынудили Apple изучить возможности снижения стоимости FaceTime, что привело к созданию новой одноранговой технологии, которая не нарушает патенты VirnetX.
Новый стандарт дебютировал в iOS 7. В суде пользователи утверждали, что Apple таким образом решила заставить людей обновиться на седьмую версию операционной системы, в противном случае они не смогут использовать FaceTime на своих гаджетах с iOS 6.
В конечном итоге Apple решила мирно урегулировать этот иск и выплатить компенсацию владельцам 3,6 млн устройств. Общая сумма выплат составит 18 миллионов долларов, а это по 3 доллара на каждого участника иска, 30% от суммы пойдет на оплату адвокатов и еще по 7 500 долларов первым двум истцам.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник:
Чо, как снизили? 18 миллионов долларов. xD