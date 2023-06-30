Как создать уникальную карточку контакта в iOS 17

Одним из самых значимых нововведений в iOS 17 стали персонализированные карточки контактов, которые Apple называет постерами. Наконец-то пользователи могут не просто установить фотографию или картинку на определённый контакт из списка, а собрать уникальный плакат в специальном конструкторе. Рассказываем, как это работает.
Постеры контактов в iOS 17 позволяют выбрать шрифт, размер подписи, изображение, фон и спецэффект как для своей карточки, так и для записей своих друзей и семьи.
Чтобы создать постер для контакта, выполните следующее:
- Откройте приложение «Контакты» и нажмите на свою или любую другую карточку контакта;
- Теперь нажмите «Добавить фото» или «Изменить» (если у контакта уже есть картинка);
- Выберите один из четырёх типов основного изображения на постере: камера, фотографии, Memoji и монограмма;
- В следующем меню система предложит выбрать шрифт и размер текста, цвет фона и фильтр;
- Вы можете создать несколько контактных плакатов и сохранить их так же, как и экраны блокировки в iOS, а при необходимости менять их;
- Готово!
Теперь этот постер будет отображаться на экране iPhone при входящем звонке через любые приложения.
Пока iOS 17 доступна только в виде бета-версии для разработчиков. Ранее мы рассказывали, как её установить прямо сейчас, а наш главный редактор, Георгий Лямин, поделился первыми впечатлениями о новой операционной системе для iPhone. Релиз общедоступных сборок всех новых ОС Apple состоится осенью.