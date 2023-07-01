Как включить автоматическое удаление SMS с кодами авторизации в iOS 17

Откройте приложение «Настройки» на своем iPhone;

Зайдите в «Пароли» и выберите в «Параметры паролей»;

Включите опцию «Автоматическая очистка»;

Готово!

Одной из полезнейших функций iOS 17 стала опция автоматического удаления SMS и писем с кодами для двухфакторной аутентификации. Она поможет избавиться от лишних сообщений, которые просто захламляют входящие ящики. Рассказываем, как её настроить.Как вы знаете, сейчас многие сайты и приложения используют двухмоторную авторизацию для входа в учётную запись. Чаще всего они приходят по SMS, но есть и такие сервисы, которые любят отправлять коды 2FA на почту. После однократного применения код вам больше не нужен, но вы вряд ли вспомните про сообщение с ним, и оно так и останется «пылиться» в ящике.Наличие в iOS 17 автоматического удаления сообщений с кодами двухфакторной аутентификации даёт несколько преимуществ:Чистота — лишние месседжы на будут забивать папку входящих сообщений, что затрудняет поиск важных личных чатов;Эффективность — не нужно делать никаких лишних движений, система сделает всё сама;Предотвращает путаницу — при получении нескольких кодов подряд от одного сервиса, можно запросто запутаться и не понять, какой из них нужно использовать.Чтобы настроить эту функцию в iOS 17 достаточно сделать следующее:Помимо SMS-сообщений, iOS 17 также будет автоматически удалять коды двухфакторной аутентификации в приложении «Почта», независимо от используемого почтового сервиса.