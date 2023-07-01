Как включить автоматическое удаление SMS с кодами авторизации в iOS 17

Фархад
aaauth.jpg

Одной из полезнейших функций iOS 17 стала опция автоматического удаления SMS и писем с кодами для двухфакторной аутентификации. Она поможет избавиться от лишних сообщений, которые просто захламляют входящие ящики. Рассказываем, как её настроить.

Как вы знаете, сейчас многие сайты и приложения используют двухмоторную авторизацию для входа в учётную запись. Чаще всего они приходят по SMS, но есть и такие сервисы, которые любят отправлять коды 2FA на почту. После однократного применения код вам больше не нужен, но вы вряд ли вспомните про сообщение с ним, и оно так и останется «пылиться» в ящике.

Наличие в iOS 17 автоматического удаления сообщений с кодами двухфакторной аутентификации даёт несколько преимуществ:
Чистота — лишние месседжы на будут забивать папку входящих сообщений, что затрудняет поиск важных личных чатов;
Эффективность — не нужно делать никаких лишних движений, система сделает всё сама;
Предотвращает путаницу — при получении нескольких кодов подряд от одного сервиса, можно запросто запутаться и не понять, какой из них нужно использовать.

Чтобы настроить эту функцию в iOS 17 достаточно сделать следующее:
  • Откройте приложение «Настройки» на своем iPhone;
  • Зайдите в «Пароли» и выберите в «Параметры паролей»;
  • Включите опцию «Автоматическая очистка»;
  • Готово!
authsms.jpg

Помимо SMS-сообщений, iOS 17 также будет автоматически удалять коды двухфакторной аутентификации в приложении «Почта», независимо от используемого почтового сервиса.
8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Что такое «живые голосовые» в iOS 17 и как они работают. Звонки не будут прежними!
Как отключить звонки мошенников в WhatsApp на iPhone и Android
Как создать уникальную карточку контакта в iOS 17
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

ChatGPT вывел просмотр YouTube на новый уровень. Попробовать может каждый
Как не платить за возврат товаров Wildberries, даже если он платный
В Москве глушат GPS. Как пользоваться картами и навигаторами?
Найдено лучшее применение ненужному смартфону — можно сделать его частью компьютера

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу