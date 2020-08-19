В iOS 14 компания Apple улучшила Связку ключей — теперь система умеет выдавать информацию о том, попал ли ваш пароль в слитые базы данных, а также давать различные рекомендации по безопасности. 

Для этого нужно зайти в Настройки > Пароли > Рекомендации по безопасности:



Здесь будут показаны все ваши учетные записи, защита которых ненадежна — например, вы используете один и тот же пароль много раз, или же пароль слишком простой. А может быть он даже был слит в интернет, как например стандартный пароль от админской учетки моего роутера:



Разумеется, Apple никак не будет препятствовать и дальше использовать такие пароли, данные уведомления — всего лишь рекомендации, и прислушиваться к ним или нет решать вам и только вам.


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