





Для большинства устройств Apple процедура сброса вполне очевидна и делается через соответствующий пункт в настройках. Там же можно отвязать гаджет от Apple ID, если его нужно передать другому человеку. Однако с AirTag все несколько сложнее и зависит от того, сопряжена ли метка с iPhone или нет.Если AirTag находится в радиусе действия Bluetooth вашего смартфона, то достаточно открыть приложение Локатор, найти в нем нужный AirTag, нажать на него, после чего потянуть вверх и открыть полные настройки метки:Дальше все просто — нужно выбрать опцию «Удалить устройство» и подтвердить удаление. После этого метка будет отвязана от вашего Apple ID, и вы можете передать ее другому человеку.Если же AirTag находится вне радиуса действия Bluetooth, то сбросить его все равно можно, хотя это сложнее. При этом нужно понимать, что отвязать его в Локаторе в любом случае нужно: в противном случае даже после сброса подключить метку к устройству без вашего Apple ID не получится, то есть воровать AirTag большого смысла нет.Процедура «удаленного» сброса ощутимо сложнее. Для начала нужно надавить на крышку батарейки, изготовленную из полированной нержавеющей стали, и повернуть ее против часовой стрелки до снятия:После этого достаньте батарейку, подождите несколько секунд и снова вставьте ее в отсек. Теперь нужно надавать на батарейку, пока не раздастся звуковой сигнал. После этого нужно вновь ее вынуть, подождать, вставить и снова нажать до звукового сигнала — в сумме придется провести эти манипуляции пять раз.Далее установите крышку, совместив три язычка на ней с тремя отверстиями на AirTag, и надавите на нее, пока не услышите звуковой сигнал. Теперь можно защелкнуть крышку, повернув ее по часовой стрелке. После этого сброс можно считать завершенным, и, если вы предварительно отвязали AirTag от своего Apple ID, теперь его можно связать с новым аккаунтом.