YouTube

Самый простой способ скачать видео с YouTube на iPhone — оформить подписку Premium, но мы тут собрались ради метода, позволяющего скачивать ролики без лишних трат. В этом деле нам помогут приложение Documents от Readdle и один из бесплатных веб-сервисов.

Как скачать видео с YouTube на iPhone
  • Сначала установите приложение Documents из App Store. Это продвинутый менеджер файлов со встроенным браузером и возможностью скачивания.
  • Откройте на YouTube видео, которое вы хотите скачать, и скопируйте на него ссылку.
  • В приложении Documents перейдите в браузер, для этого нужно нажать иконку, напоминающую значок Safari.
  • Во встроенном браузере Documents перейдите на сайт одного из бесплатных веб-сервисов для скачивания онлайн-видео, например, SaveFrome.Net.
  • Вставьте ссылку на видео в соответствующее поле.
  • Дождитесь появления предпросмотра и кнопки скачивания ролика, а затем нажмите на неё.
Скачивание

  • После этого откроется окно настроек загрузки, где вы можете задать название файлу и выбрать месторасположение.
  • Теперь скачанный ролик можно просматривать офлайн прямо в приложении Documents.
Просмотр

Как добавить скачанный ролик в приложение «Фото» на iPhone
  • Если вы не изменяли местоположение загрузки, то все скачанные файлы помещаются по умолчанию в папку «Загрузки». Вы можете переместить видео от туда в приложение «Фото», вот как это сделать:
  • Откройте раздел «Мои файлы» в приложении Documents и перейдите к папке «Загрузка» или к той, куда вы сохранили ролик.
  • Нажмите кнопку с тремя точками под файлом.
  • В открывшемся меню выберите «Переместить», в качестве места назначения нужно установить папку «Фото». При первом использовании приложение Documents запросит доступ к фотографиям, нужно предоставить доступ ко всем.
  • После выбора папки «Фото» нажмите кнопку «Переместить» в правом верхнем углу.
Перемещение
  • Скачанное видео появится в стандартной галерее приложения «Фото».


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