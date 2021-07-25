Как скачать видео с YouTube на iPhone

Сначала установите приложение Documents из App Store. Это продвинутый менеджер файлов со встроенным браузером и возможностью скачивания.

Откройте на YouTube видео, которое вы хотите скачать, и скопируйте на него ссылку.

В приложении Documents перейдите в браузер, для этого нужно нажать иконку, напоминающую значок Safari.

Во встроенном браузере Documents перейдите на сайт одного из бесплатных веб-сервисов для скачивания онлайн-видео, например, SaveFrome.Net.

Вставьте ссылку на видео в соответствующее поле.

Дождитесь появления предпросмотра и кнопки скачивания ролика, а затем нажмите на неё.

После этого откроется окно настроек загрузки, где вы можете задать название файлу и выбрать месторасположение.

Теперь скачанный ролик можно просматривать офлайн прямо в приложении Documents.

Как добавить скачанный ролик в приложение «Фото» на iPhone

Если вы не изменяли местоположение загрузки, то все скачанные файлы помещаются по умолчанию в папку «Загрузки». Вы можете переместить видео от туда в приложение «Фото», вот как это сделать:

Откройте раздел «Мои файлы» в приложении Documents и перейдите к папке «Загрузка» или к той, куда вы сохранили ролик.

Нажмите кнопку с тремя точками под файлом.

В открывшемся меню выберите «Переместить», в качестве места назначения нужно установить папку «Фото». При первом использовании приложение Documents запросит доступ к фотографиям, нужно предоставить доступ ко всем.

После выбора папки «Фото» нажмите кнопку «Переместить» в правом верхнем углу.

Скачанное видео появится в стандартной галерее приложения «Фото».







Самый простой способ скачать видео с YouTube на iPhone — оформить подписку Premium, но мы тут собрались ради метода, позволяющего скачивать ролики без лишних трат. В этом деле нам помогут приложение Documents от Readdle и один из бесплатных веб-сервисов.