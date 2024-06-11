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Как скрыть названия приложений в iOS 18

Артем
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Дизайн главного экрана становится более читабельным и минималистичным.

Уже в первой бета-версии заметно, что Apple постаралась освежить дизайн главного экрана смартфонов. О главных изменениях интерфейса мы рассказали в отдельной статье, но есть и более скромные косметические опции, которые легко пропустить. 

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Так «купертиновцы» добавили возможность скрыть названия приложений, которые расположены под иконками. Сетка приобретает минималистичный дизайн, а плитки слегка увеличиваются в размере. Для постоянных пользователей гаджетов Apple подписи давно не несут какой-либо важной информации — все давно запомнили куда нужно тапать, чтобы запустить Safari или открыть банковское приложение. А вот выглядит такое решение немного привлекательнее. Вот как это сделать:

  • Удерживаем палец на пустом месте домашнего экрана;
  • Жмем «Изменить» в левом верхнем углу;
  • Далее «Настроить»;
  • На нижней панели выбираем «Крупный».

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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+678
S.T.A.L.K.E.R.
Пусть лучше дадут возможность нижний ряд убрать и картинку во весь экран
Без этой дурацкой тени снизу
18 минут назад
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