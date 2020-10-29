Большинство пользователей справедливо полагают, что YouTube Music и YouTube слишком тесно взаимосвязаны. Похоже, что Google предпринимает дополнительные попытки по разделению этих сервисов. В приложении YT Music начали развертывать новую опцию, которая позволяет скрывать понравившиеся музыкальные клипы с YouTube. К сожалению, аналогичная возможность скрыть лайкнутые композиции на видеоплатформе отсутствует.
Когда вы переходите на сайт или в приложение YouTube Music и открываете настройки в меню учетной, вас встретит новая функция «Показывать понравившуюся музыку с YouTube». По умолчанию она включена, поэтому если вы не хотите, чтобы любимые клипы с видеоплатформы отображались в YT Music, то вам придется его отключить. Сразу после этих действий видео перестанут отображаться в музыкальном сервисе.
Хотелось бы, чтобы Google сделала нечто подобное для разделения рекомендаций, поскольку всплывающие треки в десктопной версии видеоплатформы иногда раздражают. Надеюсь, в будущем разработчики продолжат работу над разделением этих платформ.
Новая функция распространяется постепенно с последней версией приложения YouTube Music, которое можно скачать в Google Play. В ближайшее время доступ к новой функции должны получить все пользователи.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: