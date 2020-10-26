





Google проводит редизайн приложения YouTube для iOS. Основная цель — добавить более интуитивно понятные жесты и параметры управления.Кнопка «Автовоспроизведение» перемещается из-под видео в верхнюю часть. Туда же отправилась клавиша активации субтитров. Войти в полноэкранный режим можно, проведя пальцем вверх по воспроизводимому видео. Это намного быстрее, чем искать соответствующую кнопку. Для выхода из полноэкранного режима к стандартному окну проведите пальцем вниз.Нажатие на отметку времени теперь будет переключать между оставшимся временем на видео и прошедшим, поэтому вы можете просматривать длину видео по своему усмотрению.В мае этого года YouTube добавил функцию видео-глав, и теперь эта возможность расширена списком, который появляется по нажатию на название главы. Он содержит перечень всех разделов видео и предварительный просмотр содержимого. Все перечисленные функции доступны пользователям сервиса на iOS с сегодняшнего дня.