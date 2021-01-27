Stats

Логика операционной системы macOS не перегружает пользователя избыточной информацией о работе процессов под капотом. При необходимости все нужные данные, в том числе загрузку ЦП, использование памяти, сетевую нагрузку и прочее можно получить с помощью мониторинга системы. Тем не менее бывают ситуации, когда нужно наблюдать за различными показателями в режиме реального времени.

Зачем это нужно

В повседневных задачах может быть полезным мониторинг за свободным местом накопителя, а также за использованием оперативной памяти и нагрузкой на ЦП. Последние два пункта позволяют также оперативно выявлять причины внезапного снижения производительности и могут пригодиться при выявлении неисправности в аппаратном обеспечении.

Помимо этого возможность видеть показатели состояния работы Mac могут быть полезны в профессиональном плане, например, для тестирования ПО. Добавить различную информацию о системе можно в строку состояния с помощью утилиты Stats.

Как добавить индикаторы состояния в строку меню macOS

  • Скачайте бесплатную утилиту Stats.
  • Установите её стандартным методом перетаскивания в папку приложений.
Stats
  • Запустите Stats, во время первой загрузки программа попросит разрешение на отправку уведомлений.
Stats
  • По умолчанию Stats отображает четыре показателя: загрузку процессора, использование оперативной памяти, заполнение хранилище и состояние сети.
Stats
  • Нажав любую из пиктограмм откроется окошко с подробной информацией, в правом углу каждого из них отображается кнопка с шестеренкой для перехода в настройки утилиты.
Stats
  • В настройках Stats вы можете включить или отключить отображение того или иного показателя, а также настроить их внешний вид и другие параметры.
Stats

С помощью приложения Stats вы сможете добавить в строку меню такие показатели, как CPU, GPU, RAM, HDD/SDD, кулеры, сеть и АКБ.


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