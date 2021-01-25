Откройте «Системные настройки».

Перейдите к разделу «Клавиатура».

Здесь нам необходим подраздел «Текст».

В левом нижнем углу нажмите кнопку «+», а затем впишите сокращение в поле «Заменить», а фразу целиком в поле «Заменить на».







Вы можете значительно ускорить набор текста на Mac с помощью собственных шаблонов. Эта возможность особенно полезна для различных часто повторяемых фраз. В этой небольшой инструкции мы расскажем как использовать эту возможность операционной системы macOS.Как и упоминалось выше, шаблоны автозамены значительно прокачивают скорость набора различных повторяющихся терминов или фраз. Эту функцию можно также использовать для быстрого заполнения адресов, паспортных данных и много другого.Таким образом вы избавите себя от рутинного заполнения с помощью набора быстрого шаблона. Всё что для этого нужно — это компьютер Mac с операционной системой macOS.Так, например, вы сможете задать шаблон «итд» для быстрого написания фразы «и так далее», «ФА» — для фактического адрес проживания, «ПД» — для паспортных данных. Также вы можете использовать эту функцию для быстрой подстановки адреса электронной почты и любой другой часто используемой информации.