Вы можете значительно ускорить набор текста на Mac с помощью собственных шаблонов. Эта возможность особенно полезна для различных часто повторяемых фраз. В этой небольшой инструкции мы расскажем как использовать эту возможность операционной системы macOS.
Зачем это нужно
Как и упоминалось выше, шаблоны автозамены значительно прокачивают скорость набора различных повторяющихся терминов или фраз. Эту функцию можно также использовать для быстрого заполнения адресов, паспортных данных и много другого.
Таким образом вы избавите себя от рутинного заполнения с помощью набора быстрого шаблона. Всё что для этого нужно — это компьютер Mac с операционной системой macOS.
Как создать шаблон автозамены текста в macOS
- Откройте «Системные настройки».
- Перейдите к разделу «Клавиатура».
- Здесь нам необходим подраздел «Текст».
- В левом нижнем углу нажмите кнопку «+», а затем впишите сокращение в поле «Заменить», а фразу целиком в поле «Заменить на».
Так, например, вы сможете задать шаблон «итд» для быстрого написания фразы «и так далее», «ФА» — для фактического адрес проживания, «ПД» — для паспортных данных. Также вы можете использовать эту функцию для быстрой подстановки адреса электронной почты и любой другой часто используемой информации.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Круто, что и на маках такое есть, может когда-нибудь куплю и использую эту фичу)))