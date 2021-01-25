Запустите браузер.

В строке меню нажмите Safari и перейдите к настройкам.

Откройте раздел «Основные» — крайняя вкладка справа.

В параметре «При запуске открывать» из выпадающего меню выберите опцию «Новое частное окно».







В режиме «Частного доступа» (инкогнито) браузер Safari не сохраняет историю вашей интернет-активности, такой как посещенные страницы, данные поиска и автозаполнения. Таким образом вы можете сохранить свой сеанс конфиденциальным. В этой заметке мы расскажем как запускать «Частный доступ» в Safari по умолчанию.В обычном режиме браузер Safari сохраняет историю просмотров, данные автозаполнения различных форм, изменения в файлах cookie, результаты поиска, а также список загрузок. Применение «Частного доступа» по умолчанию может полезно на компьютерах, используемых несколькими людьми, например, это может быть рабочий Mac, который не закреплен за конкретным сотрудником.После этих действий закройте настройки и перезапустите Safari. Во время следующего запуска браузера он будет работать в режиме «Частного доступа», сообщение об этом появится в верхней части окна.