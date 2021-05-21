Как слушать музыку из Spotify на Apple Watch без интернета







Часы Apple Watch поддерживают воспроизведение музыки из Spotify, но до недавних пор эта возможность была сильно ограничена — требовалось интернет-соединение. Теперь это ограничение снято, можно заранее скачать несколько альбомов и выйти на прогулку с часами и беспроводными наушниками, оставив смартфон дома — музыка будет играть.Скачать альбом, плейлист или подкаст на Apple Watch можно с помощью привязанного к часам Apple смартфона в приложении Spotify. Для этого нужно выбрать опцию скачивания на часы. В приложении Spotify на Apple Watch скачанный контент отмечен направленной вниз стрелкой в зелёном кружочке. Прямо на часах можно отредактировать список скачанных треков, удалив ненужные.Управлять воспроизведением музыки на Apple Watch, в том числе в офлайн-режиме, можно голосовыми командами с помощью Siri (примерно так же, как на iPhone).Теперь о неприятных вещах. Офлайн-воспроизведение музыки в Spotify на Apple Watch доступно только обладателям премиум-подписки (что логично, с учётом такого же ограничения в приложении для смартфонов), а треки передаются только с шириной потока 96 kbps, то есть с не особо высоким качеством (приемлемым считается хотя бы 128 kbps). Spotify только начал развёртывать эту возможность, поэтому она может быть недоступна у части пользователей.