Недавно мы рассказывали о различных способах переноса музыки из различных сервисов в Spotify. Сейчас появился ещё один — он позволяет импортировать треки из «ВКонтакте» в Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и ещё несколько сервисов на выбор. Самое замечательное то, что он бесплатный и не требует вводить логин и пароль от «ВКонтакте» на стороннем сайте.
Вам потребуется только компьютер с браузером Chrome, в который добавлено специальное расширение.
Импортировать получится лишь те треки, которые добавлены в плейлисты. Если у вас в VK много музыки и она никак не рассортирована, а просто добавлена в коллекцию, придётся потратить время на составление плейлиста.
Добавить трек в плейлист можно с помощью меню, которое появляется после нажатия на значок с тремя точками справа от названия песни. Плейлист можно составить как на компьютере, так и на смартфоне (кому как удобнее).
Добавьте в Chrome расширение SafeFrom.net, зайдите в VK в плейлист со своей музыкой, нажмите на значок расширения и выберите «Скачать» плейлист. На компьютер скачаются не сами треки, а файл, который содержит список с их названиями.
Перейдите к сайту tunemymusic.com, зарегистрируйтесь (если у вас ещё нет учётной записи) и залогиньтесь. Нажмите «Давайте приступим», а затем на кнопку «Файл» и откройте скачанный ранее плейлист. По умолчанию отмечены все треки, но вы можете убрать отметки с тех, что вам не нужны.
В Spotify перенесённая музыка появляется в разделе с плейлистами. В других сервисах примерно так же, но могут быть варианты в зависимости от особенностей их работы и интерфейса.
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Промо-периоды у всех позаканчивались как раз)))