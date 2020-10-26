





Spotify за первые месяцы работы в России удалось стать шестым по популярности на мобильных устройствах. Пока сравнивать успехи сервиса некорректно, поскольку по истечению бесплатной пробной версии ожидается отток пользователей. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на исследование Mediascope.По размеру аудитории мобильное приложение Spotify за первые месяцы работы в России заняло шестое место, обогнав YouTube Music. Количество человек, заходивших в мобильное приложение Spotify хотя бы один раз, среди российских пользователей старше 12 лет, в июле составило 1,5 млн, а в августе — 2,2 млн. По последним данным первые пять мест заняли Shazam, Apple Music, «Яндекс.Музыка», Zaycev.net и Boom.Что касается ПК-версии, аудитория российского сайта Spotify в июле и августе составила 1,1 млн и 0,74 млн человек соответственно. Это соответствовало десятому месту на рынке. Наиболее посещаемые десктопные сайты оказались «Яндекс.Музыка», Zaycev.net, Hotmo.org, Zvooq.pro, Inkompmusic.ru.Spotify не раскрывает количество пользователей в отдельных странах. Участники рынка отмечают, что основное потребление музыки происходит на мобильных устройствах, а данные Mediascope не совсем корректны, поскольку приложение Shazam используется для определения и поиска музыки, а не для её прослушивания. Помимо этого, сообщается, что в рейтинг попали сервисы для прослушивания радиостанций и Soundcloud, где пользователи сами загружают свою музыку. Таким образом получается, что если учитывать только стриминговые сервисы, то получается, что Spotify вошел в пятерку лидеров.Также стоит отметить, что хорошие позиции Apple Music на рынке обуславливаются предустановкой сервиса на яблочных устройствах. Успехи «Яндекс.Музыки» на десктопах объясняются тем, что пользователи ищут какую-то музыку в поисковике «Яндекса», а результаты предоставляются сразу в плеере сервиса.