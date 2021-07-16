



«Яндекс» запустил технологию, которая автоматически озвучивает на русском языке видеоролики с иностранной речью. На старте поддерживается только перевод с английского, а в дальнейшем появится поддержка других иностранных языков.



Автоматическая озвучка видео работает только в «Яндекс.Браузере». Протестировать технологию можно на ограниченном списке видео из плейлиста на YouTube, а в дальнейшем можно будет применять её при просмотре любого видео. В будущем перевод с озвучкой будет добавлен в мобильные приложения «Яндекс» и «Яндекс.Браузер».





«В интернете очень много полезного контента, который недоступен людям из-за языкового барьера. И мы близки к тому, чтобы окончательно стереть все границы. Яндекс.Браузер давно умеет переводить тексты, в этом году стал переводить изображения, перевод видео — следующий этап.Это большая сложная задача, которую никто в мире еще не решил. Мы тоже в начале пути, но у нас уже есть прототип и понимание, куда двигаться дальше», — рассказал Дэвид Талбот, руководитель направления обработки естественного языка в «Яндексе».

«Яндекс» указывает, что над новой технологией работало несколько команд, в том числе те, что отвечают за распознавание и синтез речи, «Яндекс.Переводчика» и биометрию. Специальные алгоритмы определяют пол и возраст говорящего, чтобы подобрать ему подходящий голос, а затем производится перевод и учётом контекста и синтезируется речь на русском языке, причём, а озвучка синхронизируется с видео, чтобы реплики в переводе максимально точно совпадали по длительности с оригинальной речью.





