На небольшом YouTube-канале, посвященном автотематике, появилось короткое видео от владельца Tesla Model 3 — на нём мужчина тестирует систему автопилотирования электромобиля.
Видео снято в салоне авто, предположительно с переднего пассажирского сиденья. В кадре можно увидеть, что водитель включил систему помощи управления Tesla и двигается с относительно небольшой скоростью. Хотя дорога довольно узкая и извилистая, китаец убрал руки с рулевого колеса и в течение всего видео едва притронулся к нему только в последний момент, предоставив электромобилю «выруливать» самостоятельно. Что из этого получилось — смотрите сами:
Можно было предположить, что авария неминуема. Дорога не предполагает пространства для маневров, а рядом проходит велосипедная дорожка. Из-за низкого качества видео трудно разглядеть скорость авто в момент вхождения в поворот — это либо 30 км/ч, либо 50 км/ч. Но однозначно можно сказать, что автомобиль не заметил этот поворот, потому что не снизил скорость и поехал прямо. К счастью, никто не пострадал — а вполне мог бы, так как буквально за пару секунд до аварии навстречу проехал скутер.
Очевидно, что подобные тесты не должны проводиться на дорогах общего пользования. Кроме того, сама Tesla не раз упоминала, что система «автопилота» в их электрокарах — это не полноценный автопилот, а всего лишь помощь водителю при управлении девайсом. Это значит, что система авто не предусматривает отсутствия самого водителя или его бездействия за рулём.
Tesla на видеоролик пока никак не отреагировала.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: