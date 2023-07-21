Как создать сторис в Telegram, и для чего они вообще нужны

20 июля 2023 года Павел Дуров решил порадовать пользователей Telegram очередным масштабным обновлением, в котором появилась новая функция, превращающая мессенджер в некое подобие соцсети. Мы уже попробовали сторис в «телеге», чтобы поделиться с вами мыслями об этой фиче.Что же такое сторис в Telegram? «Истории» — короткие ролики длительностью до 1 минуты, которыми можно поделиться в личном профиле. При этом можно задать срок действия сторис, ограничить круг лиц, которые смогут просматривать их, ну и, разумеется, редактировать фото и видео перед публикацией.Чтобы получить доступ к созданию сторис, необходимо выполнить два условия: обновить приложение до последней версии и оформить подписку Telegram Premium. Без подписки вы сможете только просматривать сторис, но не создавать их.Просмотреть сторис своих знакомых можно потянув экран вниз в меню Чаты. Там же можно нажать на свой аватар со значком + для создания сторис.Интерфейс создания сторис предлагает выбрать между Фото и Видео, а также позволяет переключаться с фронтальной на основную камеру. Кроме того, вы можете добавить любую картинку или ролик из галереи.На следующем этапе Telegram предложит добавить подпись, стикер, текст и отретушировать фото перед публикацией. Тут же вы можете выбрать, как долго история будет видна.Последний шаг — выбрать, кто сможет смотреть ваши сторис, а также разрешить скриншоты и сохранение в профиле.На фоне блокировки в России многих других соцсетей, появление сторис в Telegram позволит переманить в мессенджер ещё большую аудиторию, которая привыкла только свайпать короткие ролики и смотреть красивые картинки.Для обычных пользователей, которые используют мессенджер только по его прямому назначению, это один из самых бесполезных апдейтов за последние несколько лет.Главнейший минус на сегодняшний день — отсутствие возможности публиковать истории от имени группы или канала, но, вероятно, Дуров добавит эту фичу в одном из следующих обновлений Telegram.