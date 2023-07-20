В Telegram появились истории. Но это только вершина айсберга

Популярный мессенджер Telegram обновился до версии 9.6.4, принеся одно обещанное нововведение. В приложении появились истории.
Судя по всему, обновление совсем небольшое, так как в Apple App Store отсутствует описание нововведений — обычно команда мессенджера не пренебрегает этим, расписывая всё максимально подробно и красочно. Однако после установки апдейта внимательные пользователи заметят в верхнем углу экрана новую кнопку — она нужна, чтобы создавать сториз.
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К сожалению, на текущий момент снимать их могут лишь Premium-пользователи. Публикация сториз в свои группы или каналы недоступна, они будут видны только на странице со списком контактов, и только тем, кто там сохранен. Пользователей можно «тегать» в сторизах по никнейму, и человеку придет об этом уведомление.
Других нововведений пока не найдено. Однако TG Info обнаружил много нового в текущей бета-версии Telegram, и далеко не всё понравится пользователям. Например, теперь реклама от самого мессенджера видоизменится и будет включать не только текст со ссылкой, но и картинку — это увеличит размер баннера и может раздражать. Кроме того, с ближайшего обновления Telegram начнет отслеживать действия пользователя, чтобы таргетировать рекламу по его интересам.