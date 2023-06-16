Новый MacBook Air 15’’ оказался очень спорной покупкой — вот что лучше взять вместо него

5 июня 2023 года компания Apple показала совершенно новый девайс — MacBook Air с дисплеем диагональю 15 дюймов. Этот ультрабук хорош всем, но есть и нюансы, о которых стоит задуматься.
Например, в базовой версии Air 15 будет установлен медленный SSD-накопитель. Ранее мы сравнили три актуальных модели Air между собой.
Однако совсем необязательно выбирать лишь среди MacBook Air. Если вы на минуту переведете взгляд на MacBook Pro, то увидите несколько причин выбрать именно его, а не новый Air 15’’.
- SSD. Как указано выше, базовая версия MacBook Air 15’’ с накопителем 256 Гб будет оснащена SSD с одним чипом, который работает вдвое медленнее, чем базовый MacBook Pro 14’’. Чтобы получить аналогичную скорость в Air 15’’, вам придется доплатить $200 за версию 512 Гб.
- Конфигурация памяти. Базовый MacBook Pro 14’’ поставляется с 16 U, оперативной памяти и 512 Гб SSD. Чтобы получить такие же характеристики в MacBook Air 15’’, придется отдать $1800 — то есть, всего на $200 меньше, чем ценник Pro 14’’.
- Характеристики. За свои $1999 MacBook Pro 14’’ предложит вам mini-LED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, существенно более высокую производительность с чипом M2 Pro и активное охлаждение (а значит отсутствие троттлинга). А еще у Pro 14’’ гораздо больше портов и разъемов.
- Звук. Из всей линейки MacBook модели Pro воспроизводят музыку качественнее всех. Это значит, что вместе с Pro 14’’ вы получите еще и неплохую аудиосистему.
- Дисплей MacBook Pro 14’’ немного меньше, чем MacBook Air 15’’
- MacBook Pro 14’’ тяжелее и толще, чем Air 15’’.
Если вы хотите приобрести MacBook надолго и не стеснены жестким бюджетом, то модель Pro 14’’ выглядит гораздо более выгодной покупкой, чем новый Air 15’’.
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