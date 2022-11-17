Apple AirPods

Apple напомнила о возможности подключения двух пар AirPods к одному iPhone в новом праздничном ролике

Фархад

AirPods Pro 2022

Компания Apple выпустила праздничный рекламный ролик под названием «Поделись радостью», в котором напомнила пользователям AirPods о возможности делиться музыкой с друзьями.

В коротком ролике парень предлагает девушке послушать с ним песню «PUFF» в исполнении Bhavi and Bizarrap, а при открытии футляра новеньких AirPods Pro происходит та самая магия Apple — iPhone предлагает владельцу поделиться музыкой со второй парой наушников.


Весь клип пропитан праздничной тематикой. Видимо, так Apple намекает, что одним из самых желанных подарков под рождественской елью являются AirPods.

Кстати, функция «Поделиться аудио» работает на всех актуальных моделях AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также на некоторых наушниках Beats.

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Источник:
MacRumors
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