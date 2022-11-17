Будущие Android-флагманы не смогут конкурировать с iPhone 14 Pro. Новый чип Qualcomm оказался слабее даже прошлогоднего A15 Bionic

Первые тесты производительности, проведённые порталом DealNTech, показали, что представленный на днях флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 уступает чипу Apple A16 Bionic и даже прошлогоднему A15.
Согласно результатам Geekbench, чип Snapdragon 8 Gen 2 набрал 1483 и 4709 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения A16 Bionic набирает 1874 и 5372 баллов. Более того, чип A15 Bionic, используемый в iPhone 13 Pro и базовых моделях iPhone 14, опережает свежий Snapdragon в одноядерном тесте c результатом 1709 баллов.
Ожидается, что новый чип Qualcomm будет использоваться в большинстве флагманских смартфонов на Android, которые выйдут в 2023 году. Однако тесты уже показывают, что он не сможет конкурировать в плане производительности с iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
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