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Будущие Android-флагманы не смогут конкурировать с iPhone 14 Pro. Новый чип Qualcomm оказался слабее даже прошлогоднего A15 Bionic

Фархад

Galaxy S22 Ultra vs iPhone 14 Pro

Первые тесты производительности, проведённые порталом DealNTech, показали, что представленный на днях флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 уступает чипу Apple A16 Bionic и даже прошлогоднему A15.

Согласно результатам Geekbench, чип Snapdragon 8 Gen 2 набрал 1483 и 4709 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения A16 Bionic набирает 1874 и 5372 баллов. Более того, чип A15 Bionic, используемый в iPhone 13 Pro и базовых моделях iPhone 14, опережает свежий Snapdragon в одноядерном тесте c результатом 1709 баллов.

Snap vs A15

Ожидается, что новый чип Qualcomm будет использоваться в большинстве флагманских смартфонов на Android, которые выйдут в 2023 году. Однако тесты уже показывают, что он не сможет конкурировать в плане производительности с iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

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Источник:
MacRumors
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