С 1 апреля 2021 года в России вступит в силу закон, обязывающий магазины продавать смартфоны с приложениями российских разработчиков (в основном «Яндекса» и Mail.ru Group). И хотя закон не обязывает производителей заранее устанавливать эти приложения (можно обойтись приветственным экраном с предложением установить софт из списка), некоторые компании решили перестраховаться. Например, Samsung выпустила для существующих смартфонов апдейт, добавляющий приложения «Яндекса» без возможности удаления. Этому удивились даже в «Яндексе»: компания сообщила, что не просила делать свои приложения неудаляемыми, а затем и вовсе выступила против такой практики.
Если производитель решил за вас, что он лучше знает, какие приложения вам нужны, можно сделать «ход конём» и удалить лишний софт. Причём это относится не только к российскому ПО, но и к фирменным приложениям производителя — их тоже можно снести за ненадобностью. Так вы освободите место в накопителе, смартфон будет потреблять меньше оперативной памяти и дольше держать заряд, а список установленных приложений станет короче.
Имейте в виду, что удаление предустановленных приложений может привести к непредсказуемым последствиям, включая поломку смартфона. Если не уверены, какие приложения можно удалить без вреда для устройства, лучше воздержаться от описанных ниже действий.
Чтобы удалять неудаляемые приложения на Android-смартфон, нужно активировать режим разработчика, разрешить отладку по USB, подключить устройство к компьютеру и запустить несколько команд.
Для этого откройте «Настройки и перейдите в раздел «О телефоне» → «Информация о программном обеспечений» и нажимайте на пункт «Версия сборки» до тех пор, пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком».
Зайдите в раздел «Настройки разработчика» и активируйте пункт меню «Отладка по USB».
Скачайте утилиту ADB (она используется для управления смартфоном с компьютера и входит в состав Android Studio, но также распространяется отдельно).
Подключите смартфон к компьютеру USB-кабелем. Если компьютер не увидел смартфон, потребуется найти и установить на ПК драйвер конкретно для вашей модели смартфона (его можно найти на 4PDA).
Откройте в проводнике папку, куда установлена утилита ADB. Зажмите на клавиатуре кнопку Shift, нажмите правой кнопкой мыши на пустом месте в папке и в открывшемся меню выберите «Открыть окно PowerShell здесь».
Запустите команду adb shell и подтвердите на смартфоне предоставления доступа для отладки через USB.
Командой pm list packages можно вывести полный список пакетов всех установленных приложений, но по названию пакета не всегда можно догадаться, какому приложению он соответствует.
Вы можете установить на смартфон приложение App Info, которое показывает установленные приложения и имена их пакетов. Эти имена пригодятся для удаления приложений через команды в ADB.
Команда pm uninstall --user 0 имя_пакета удаляет пакет приложения, после чего связанное с ним приложение исчезает со смартфона. Даже если его удаление было невозможно из-за системной защиты. Поштучно удалите все ненужные вам приложения.
Если из-за отсутствия удалённого вами приложения смартфон перестал работать или начал глючить, сбросьте его к заводским настройкам — встроенные приложения вернутся, и нормальная устройства работа будет восстановлена.
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