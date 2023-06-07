Камера в iPhone получила самую полезную функцию для фотографов в iOS 17

В первой бета-версии iOS 17 появилась дополнительная настройка приложения Камера, которая прокачает ваши навыки съёмки и обязательно пригодится профессиональным фотографам.
Теперь в iPhone появилась возможность активации уровня для выравнивания кадра. Ранее уровень отображался только при включённой сетке и при съёмке сверху.
Включить новую опцию можно в меню «Настройки» > «Камера» > «Уровень». После этого в приложении Камера вы увидите прерывистую горизонтальную линию белого цвета, которая станет жёлтой при полном выравнивании. Уровень доступен как в книжной, так и в альбомной ориентации.
По умолчанию в iOS 17 новая опция отключена, если вы не включили режим сетки перед обновлением. Как установить бета-версию iOS 17 и других новых операционных систем Apple, мы рассказали в отдельном материале. Если вы пропустили, то у нас также вышел обзор главных нововведений iOS 17.
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