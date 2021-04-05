Появилась нейросеть LALAL.AI, которая позволяет разделять дорожки самых популярных аудиоформатов. С её помощью можно удалять вокал из музыкальных композиций. Сетка обучена на моделях из базы студийных аудиозаписей высокого качества объемом более 20 ТБ.
Как работает нейросеть
Переходим к веб-интерфейсу, нажимаем большую желтую кнопку Select File и выбираем трек, в котором нужно удалить вокал. Сервис поддерживает все самые популярные форматы, среди которых Opus, FLAC, WebM, WEBA, WAV, Ogg, M4A, OGA, MP3, AIFF, WMA, AU, MP2, Ogg, AAC, AC3, DTS.
После этого нужно немного подождать и в ответ LALAL.AI пришлет две отдельные дорожки: вокал и минус. Бесплатно таким образом можно обработать 3 трека (10 минут). Мы проверили — сервис действительно работает. Заметно, что нейросеть находится еще в стадии обучения, поскольку результат не на 100 процентов идеальный. В некоторых случаях, если очень сильно прислушиваться, иногда слышится остаточный «бубнёж» от вокальной партии.
Стоимость
Помимо обработки трех бесплатных треков, LALAL.AI предлагает два тарифа:
- Lite 10 долларов — обработка 10 треков (90 минут);
- Professional 30 долларов — 30 треков (500 минут).
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