Уменьшаем яркость экрана

Откройте «Настройки» и перейдите в «Экран и яркость».

Перетаскивайте ползунок «Яркость» вправо или влево для увеличения или уменьшения этого параметра.

Используйте режим энергосбережения

Откройте «Настройки».

Перейдите в раздел «Аккумулятор».

Активируйте переключатель режима энергосбережения.

Держите iPhone экраном вниз

Откройте «Настройки» и перейдите к разделу «Конфиденциальность».

Прокрутите вниз до меню «Движение и фитнес».

Включите переключатель «Фитнес-трекинг».

Отключите обновление контента

Зайдите в «Настройки» и перейдите в «Основные».

Выберите раздел «Обновления контента».

Здесь вы сможете отключить опцию полностью или сделать это выборочно для приложений, которыми редко пользуетесь.

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Аккумулятор».

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть потребление заряда приложениями в процентах. Можете попробовать отключить обновление контента для программ с самым большим процентным показателем.

Отключите «Поднятие для активации»

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Экран и яркость».

Отключите опцию «Поднятие для активации».

Включите «Оптимизированную зарядку»

Перейдите в «Настройки» > «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора».

Включите опцию «Оптимизированная зарядка».

Сбросьте настройки вашего iPhone

Зайдите в «Настройки» и перейдите в «Основные».

Прокрутите вниз до раздела «Сброс».

Выберите «Стереть контент и настройки», а затем нужно будет ввести свой пароль. Не забудьте, сброс приведет к удалению всего на устройстве, поэтому не забудьте сделать резервную копию для восстановления.







С выходом iOS 14 в сети довольно много жалоб на проблемы с автономностью iPhone. Если вы в числе пользователей, которые столкнулись с быстрой разрядкой, то рекомендуем попробовать 7 способов из нашей заметки.Высокий уровень яркости оказывает непосредственное влияние на время автономной работы. Этот совет поможет сохранить дополнительные проценты в некоторых ситуациях. Просто старайтесь повышать яркость экрана по мере необходимости. Изменить этот параметр можно несколькими способами.В качестве альтернативы вы можете использовать «Пункт управления». Проведите пальцем от правого верхнего угла вниз на iPhone с Face ID или свайпните вверх от нижней части экрана на моделях с кнопкой «Домой». В открывшемся меню для настройки яркости используйте соответствующий ползунок.Активация режима энергосбережения снижает фоновую активность, например, загрузку и проверку электронной почты. Эта функция позволяет с легкостью сэкономить заряд батареи iPhone при необходимости.Чтобы включить режим энергосбережения, выполните следующие действия:В iPhone встроено множество датчиков, которые могут определять положение смартфона в пространстве. Дисплей не будет включаться при получении уведомления, если устройство лежит экраном вниз. Это поможет сэкономить заряд при получении большого количества уведомлений.Можно взять за привычку этот способ в ситуациях, когда вы не используете активно свой iPhone. Стоит отметить, что метод не работает, если отключена функция «Фитнес-трекинг». Эта опция позволяет смартфону отслеживать ваши движения. Отключить её можно вот так:«Обновление контента» — функция, позволяющая вашим приложениям работать в фоновом режиме, даже если вы их не используете. С её помощью приложения получают новые данные, например, Twitter загружает новые твиты без необходимости запуска программы. Эта возможность очень полезна, но она оказывать влияние на время автономной работы iPhone.Вы можете отключить фоновое обновление контента для всех приложений или сделать это выборочно. Для отключения этой функции выполните следующие действия:Если не знаете, для каких приложений стоит отключить обновление контента, чтобы максимально сэкономит заряд батареи, то в iPhone есть встроенный инструмент, который поможет в этом деле.Как только вы поднимаете свой iPhone со стола или любой другой поверхности, экран просыпается, чтобы без дополнительных действий можно было перейти к экрану блокировки. Тем не менее бывают случаи случайных срабатываний, например, когда нужно положить смартфон в карман, при этом пользоваться им вы не планировали.Такие ложные срабатывания могут дополнительно разряжать аккумулятор. Чтобы этого избежать, выполните следующие действия:Функция «Оптимизированная зарядка» была представлена в iOS 13. Её основная цель — снизить износ аккумулятора. Работает она следующим образом, iPhone обучается в процессе ежедневной зарядки и по достижению порога 80 процентов может отложить завершения подзаряда до тех пор, пока вам не понадобится его использовать.Как включить эту функцию:Если вы по-прежнему испытываете серьезные проблемы со временем автономной работы, несмотря на выполнение всех предложенных действий, то, возможно, придется сбросить iPhone, чтобы устранить все возможные ошибки.Для сброса выполните следующие шаги:Все предложенные способы рекомендуется использовать по мере необходимости, когда нужно максимально продлить время автономной работы iPhone. Для полноценного повседневного использования некоторые из этих методов могут не подходить с точки зрения удобства.