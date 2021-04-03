Треки можно слушать только в случайном порядке.

Есть реклама.

Отсутствие возможности выбора качества воспроизведения.

Нельзя скачивать музыку для прослушивания в офлайн-режиме.

Воспроизведение в случайном порядке.

Наличие рекламы.

Отсутствие возможности пропускать треки.

Нельзя скачивать музыку для прослушивания в офлайн-режиме.

Apple Подкасты







В 2021 году интернет не страдает от нехватки потоковых музыкальных сервисов. Большинство из них позволяют за небольшую стоимость получать доступ к большим каталогам аудиозаписей в любое удобное время. А какие есть варианты для тех, кто хочет слушать музыку легально без подписок? В этой заметке мы собрали 8 сервисов, которые позволяют делать это.Судя по количеству активных пользователей во всём мире, Spotify является главным музыкальным сервисом. Если вы вдруг не знали, на платформе есть возможность бесплатного прослушивания музыки.Одна из основных платформ для распространения музыки, которая активно используется независимыми лейблами и музыкантами. У Soundcloud есть очень интересная особенность, позволяющая пользователям оставлять комментарии к любому временному отрезку музыкального трека. С помощью этой функции начинающие музыканты могут получать максимально релевантный фидбек к своему творчеству.На Soundcloud можно послушать очень большое количество эксклюзивные треков, которые отсутствуют на других платформах. Также стоит отметить наличие системы тегов, упрощающей навигацию по жанрам, а также персонализированные плейлисты. Слушать музыку можно без регистрации.Bandcamp — это не совсем потоковый аудиосервис, а скорее платформа цифровой дистрибуции для независимых артистов и лейблов. Тем не менее пользователи могут прослушивать все композиции бесплатно, а за понравившиеся треки или альбомы можно отблагодарить музыкантов деньгами напрямик по довольно гибкой системе.На Bandcamp присутствует довольно большое количество музыки, которая помимо онлайн-прослушивания доступна для бесплатной загрузки. Для её поиска можно использовать запрос free music. Для удобной навигации есть система тегов и разделение по жанрам.Еще один крупный музыкальный сервис, у которого в наличии имеется бесплатный тариф. Слушать музыку на Deezer можно совершенно бесплатно, для этого достаточно выбрать опцию Free. В каталоге сервиса более 73 миллионов треков. Рекомендательный алгоритм Flow будет постепенно узнавать ваши предпочтения и создавать для вас персональные подборки.TuneIn — это агрегатор онлайн-радиостанций, позволяющий прослушивать их бесплатно и без регистрации. Помимо привычных музыкальных станций, сервис предоставляет доступ к спортивным и подкастам. На платформе довольно удобная навигации по категориям, есть возможность перехода к местному радио. С помощью поиска вы сможете найти нужную станцию по вашим музыкальным предпочтениям. Использовать TuneIn можно с помощью веб-интерфейса и приложений.Mixcloud — платформа для распространения диджейских миксов и подкастов. Отличный вариант для любителей электронной музыки. Сервис позволяет всем пользователям прослушивать и загружать аудиоконтент бесплатно.У Mixcloud очень приятный интерфейс и навигация. Есть возможность прослушивания контента по категориям, поиск по жанрам, тегам и местоположению. Управление воспроизведением позволяет сохранять шоу в избранные, а также делать быструю перемотку на 30 секунд вперед и назад. Помимо этого отображаются названия треков, которые были использованы в диджейских миксах.Название говорит само за себя. Это бесплатный сервис от «Яндекса», позволяющий прослушивать музыку в режиме онлайн-радио. У него вполне достойный музыкальный каталог, он умеет подбирать треки по настроению, а еще есть навигация по жанрам и эпохам.Стоит отметить, что слушать «Яндекс.Радио» можно без регистрации. Из интересных особенностей: подборки музыки под определенное занятие, например, путешествия, тренировки или вечеринки.Совершенно бесплатно владельцы техники Apple могут послушать музыку в приложении «Подкасты». Там имеется довольно большой раздел музыкальных шоу. В сервисе представлен довольно большой выбор различных музыкальных жанров, в каталоге много миксов от известных музыкантов и лейблов электронной сцены: Above & Beyond, Tiesto, Defected, Paul Van Dyk, Hospital, Toolroom и многие другие.