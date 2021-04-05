Как защитить деньги на своей банковской карточке?







Бдительность любого пользователя независимо от его уровня информационной грамотности легко усыпить. Мошенники постоянно тренируются в этом деле и оттачивают навыки социальной инженерии. Жертву пытаются запугать, поставить в неловкое положении, заманить крупными скидками и несуществующими социальными выплатами. Всё это инструменты злоумышленников, которые они используют в повседневных схемах. Тем не менее есть один очень простой способ защитить деньги на своей карте, но его мало кто использует.Самый простой и неочевидный способ обезопасить свои деньги на банковской карте — перестать их хранить на «операционной карточке». Есть два очень простых и удобных метода.Сейчас почти любое банковское приложение позволяет заводить отдельные счета буквально в несколько кликов. Откройте такой счет и храните основные денежные средства на нем. Например, у вас есть зарплатная карта, которой вы расплачиваетесь в интернете и в офлайновых магазинах, храните основные денежные средства на дополнительном счете, а на карточке оставляйте сумму необходимую для дневных трат. При необходимости деньги между своими счетами переводятся моментально, поэтому вы сможете быстро пополнить свою карту в случае неожиданных трат.Всё дело в том, что похитить средства с такого счета намного сложнее, чем с обычной карты. Для увода денег с карточки злоумышленникам достаточно получить номер карты, CVV/CVC-код и развести жертву на информацию из СМС-подтверждения. В случае со счетами всё намного сложнее.В качестве альтернативы можно использовать дополнительные карты. Зачастую выпуск таких карточек в большинстве банков бесплатный. Таким образом можно хранить деньги на зарплатной, а для оплаты использовать дополнительную карту. Стоит отметить, что способ со счетом безопаснее такого метода.В подведении итогов к этой заметке хочется напомнить самый главный совет от банков: если вам звонят и представляются банковским работником, то в 90 процентах случаев это мошенники. Такие звонки лучше сразу прерывать, а если всё же есть сомнение, то лучше перезвонить в банк самостоятельно по номеру указанному на банковской карте или в приложении.