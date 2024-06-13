ПМЭФ 2024

Как управлять айфоном с помощью зрения?

Артем
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Функция доступна в бета-версии iOS 18 и предназначена для людей, которым не доступно сенсорное управление в силу ограничений здоровья. 

Недавно команда Apple в рамках презентации WWDC 24 рассказала о возможностях iOS 18. Основное внимание уделялось дизайну, кастомизации и новым возможностям искусственного интеллекта, об этом можно прочитать в нашем обзоре. Однако есть не менее важные возможности, которые «купертиновцы» предпочли не упоминать. 

Одна из них «Отслеживание движения глаз». Она поможет пользователям с ограниченными возможностями здоровья полноценно пользоваться смартфоном, не касаясь его. Фронтальный датчик буквально захватывает ваше зрение, что позволяет управлять курсором и активировать иконки путем удержания. Примерно по такому же принципу работает Apple Vision Pro. Вот как ее включить:

  • Заходим в «Настройки»;
  • Тапаем на «Универсальный доступ»;
  • Выбираем «Отслеживание движения глаз» и активируем нужный пункт;
  • Далее проходим процесс калибровки.

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В меню можно настроить плавность движения курсора, его взаимодействие с иконками. Активацию приложений удержанием зрения можно отключить или наоборот ускорить.

Помимо курсора, сбоку на экране появится крупная точка — это меню. В нем собраны все действия для управления смартфоном: кнопка «Домой», вызов Центра управления (шторка), прокрутка страниц и так все остальное.
Пока функция работает не идеально, но работает. К инертности курсора нужно привыкать, его определение не всегда точно, а если глаза «забегали» опция может и вовсе отключиться. Записывать все это в минусы не стоит, поскольку это всего лишь первая бета и в будущих релизах все наверняка поправят. Тем не менее подобная возможность уже большой шаг навстречу тем, кто не может пользоваться смартфонами привычным способом.

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Комментарии

Mers
+5182
Mers
К концу тестирования может и допилят функцию. Пока она работает отвратительно.
час назад в 13:11
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kardigan
+3649
kardigan
Само корректно работает Фэйсом для открывашки телефона, либо приложения!😀 всё остальное от лукавого!
11 минут назад
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