Как управлять айфоном с помощью зрения?

Функция доступна в бета-версии iOS 18 и предназначена для людей, которым не доступно сенсорное управление в силу ограничений здоровья.
Недавно команда Apple в рамках презентации WWDC 24 рассказала о возможностях iOS 18. Основное внимание уделялось дизайну, кастомизации и новым возможностям искусственного интеллекта, об этом можно прочитать в нашем обзоре. Однако есть не менее важные возможности, которые «купертиновцы» предпочли не упоминать.
Одна из них «Отслеживание движения глаз». Она поможет пользователям с ограниченными возможностями здоровья полноценно пользоваться смартфоном, не касаясь его. Фронтальный датчик буквально захватывает ваше зрение, что позволяет управлять курсором и активировать иконки путем удержания. Примерно по такому же принципу работает Apple Vision Pro. Вот как ее включить:
- Заходим в «Настройки»;
- Тапаем на «Универсальный доступ»;
- Выбираем «Отслеживание движения глаз» и активируем нужный пункт;
- Далее проходим процесс калибровки.
В меню можно настроить плавность движения курсора, его взаимодействие с иконками. Активацию приложений удержанием зрения можно отключить или наоборот ускорить.
Помимо курсора, сбоку на экране появится крупная точка — это меню. В нем собраны все действия для управления смартфоном: кнопка «Домой», вызов Центра управления (шторка), прокрутка страниц и так все остальное.