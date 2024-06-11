Apple ID больше нет. Apple официально сменила название своего главного сервиса

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«В обновлениях iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11 сервис учётных записей Apple ID будет переименован в Apple Account для обеспечения единообразного входа в систему во всех службах и устройствах Apple. Он основан на существующих учётных данных пользователей», — говорится на сайте Apple.

В рамках конференции WWDC 2024 Apple подтвердила очередной инсайд — компания переименовала Apple ID в Apple Account, о чём неоднократно сообщали многие инсайдеры.Во всех пресс-релизах Apple официально подтвердила использование нейминга Apple Account в iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11.Стоит отметить, что в бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia всё ещё можно встретить название Apple ID, но в настройках уже висит Apple Account.