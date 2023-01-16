Как ускорить браузер Chrome? Включаем режим экономии памяти

Георгий
Chrome

Google Chrome остаётся самым популярным браузером. К сожалению, статистика не идет на пользу его оптимизации — всем известны его аппетиты к ресурсам. Впрочем, ситуация не безнадежна. В настройках появился режим «Экономии памяти», который не так-то просто найти и включить. Рассказываем, как это сделать.

Перед активацией нового режима делаю контрольный замер. В браузере сейчас открыто 19 вкладок. Утилита «Мониторинг системы» в моем MacBook показывает, что основные процессы Chrome (Google Chrome Helper (GPU) и Google Chrome) отъедают 337 и 203 МБ соответственно.

Мониторинг системы

Как включить режим экономии памяти в Chrome

Для начала убедитесь, что у вас установлена последняя версия браузера. Для этого нажмите три точки в правом верхнем углу, перейдите во вкладку «Справка» и дождитесь проверки обновления. А теперь приступаем к активации режима экономии памяти.
  • Откройте Chrome и в адресной строке вбейте: chrome://flags/#high-efficiency-mode-available
  • Нажмите Enter и перейдите к скрытому параметру.
  • Рядом с параметром Enable the high efficiency mode feature in the settings выберите Enabled в выпадающем меню.
Параметры Chrome
  • После этого перезапустите браузер — теперь в настройках появится новый раздел «Производительность». Можно найти его вручную или воспользоваться быстрым переходом.
  • Для быстрого перехода вбейте в адресную строку: chrome://settings/performance
Экономия памяти
  • Включите функцию «Экономия памяти»
«В этом режиме Chrome освобождает память, выделенную для неактивных вкладок. Это нужно, чтобы активным вкладкам и другим приложениям было доступно больше ресурсов, а скорость работы Chrome не снижалась. Неактивные вкладки становятся активными, как только вы на них переходите», — говорится в описании.
А теперь перезапустите браузер, чтобы все изменения вступили в силу.

Делаем контрольные замеры в утилите «Мониторинг системы» и видим, что основные процессы потребляют практически на 50% меньше ресурсов при тех же открытых 19 вкладках. Google Chrome Helper (GPU) и Google Chrome теперь отъедают 166 и 109 МБ соответственно.

Мониторинг системы
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Комментарии

+450
samOsebe
спасибо, опробую.
час назад в 17:46
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