Это небольшое расширение для Chrome, Firefox, Edge и Opera сделает серфинг в интернете гораздо удобнее

На iPhone и iPad есть очень удобная функция — если тапнуть на часы в верхней части дисплея, текущая страница браузера быстро прокрутится в самое начало. На компьютере порой очень не хватает такой фишки, и, к счастью, её можно запросто добавить в свой любимый браузер.Быструю навигацию по странице обеспечит небольшое бесплатное расширение Scroll to Top. Из названия становится ясна главная роль утилиты: она дает возможность моментального перемещения в шапку веб-сайта. Но этим её функциональность не ограничивается.После установки расширения из магазина его нужно просто закрепить на верхней панели. Иконка Scroll to Top является одновременно кнопкой для быстрого перехода в самый верх странички — просто щелкните по ней. Чтобы быстро перейти в «подвал» сайта, нажмите на значок правой кнопкой мыши и выберите Scroll to Bottom.Если есть время и желание, можете настроить расширение более тонко. Среди прочего, оно умеет пролистывать странички пошагово с заданным промежутком в любом направлении.