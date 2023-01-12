Chrome Microsoft Edge Гайды

Это небольшое расширение для Chrome, Firefox, Edge и Opera сделает серфинг в интернете гораздо удобнее

Олег

Браузеры


На iPhone и iPad есть очень удобная функция — если тапнуть на часы в верхней части дисплея, текущая страница браузера быстро прокрутится в самое начало. На компьютере порой очень не хватает такой фишки, и, к счастью, её можно запросто добавить в свой любимый браузер.

Быструю навигацию по странице обеспечит небольшое бесплатное расширение Scroll to Top. Из названия становится ясна главная роль утилиты: она дает возможность моментального перемещения в шапку веб-сайта. Но этим её функциональность не ограничивается.

Скачать: Chrome | Firefox | Edge | Opera

После установки расширения из магазина его нужно просто закрепить на верхней панели. Иконка Scroll to Top является одновременно кнопкой для быстрого перехода в самый верх странички — просто щелкните по ней. Чтобы быстро перейти в «подвал» сайта, нажмите на значок правой кнопкой мыши и выберите Scroll to Bottom. 

Браузеры

Если есть время и желание, можете настроить расширение более тонко. Среди прочего, оно умеет пролистывать странички пошагово с заданным промежутком в любом направлении. 

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Комментарии

0
_ Tangerine
Олежа, Opera так умеет делать уже как лет 5, просто тапнуть по вкладке, если тапнуть еще раз то вернёт обратно
час назад в 23:00
#
–26
oskar
А колесо мыши крутануть никак? Или скролить 2 пальцами?
час назад в 23:21
#
+15
PAVoikin
В ПКшном Яндекс Браузере эта фича есть, вроде как.
49 минут назад
#
Johnny
+240
Johnny
Зачем? Вот зачем? Если есть кнопка "Home" на клавиатуре?
Если у вас, конечно, не ctrl-c/ctrl-v клавиатура, судя по части статей...)))
39 минут назад
#
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