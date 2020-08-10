Если вам надоело просыпаться под стандартную мелодию вашего будильника, то вы можете использовать музыку из Spotify. Для этого вам потребуется приложение сервиса и смартфон на Android.
Как использовать Spotify в качестве будильника на Android?
Чтобы установить музыку из шведского музыкального сервиса в качестве мелодии для будильника вам нужно использовать приложение «Часы» от Google (стоковая программа «чистого» Android), а также некоторые фирменные будильники тоже позволяют устанавливать композиции из Spotify, например в оболочке One UI от Samsung. Когда у вас под рукой все необходимое, нужно выполнить следующие шаги:
- Откройте приложение «Часы» и перейдите во вкладку «Будильника»
- Выберите будильник с конкретным временем, которое хотите отредактировать или создайте новый
- Нажмите на «Звук будильника» или значок колокольчика (для приложения «Часы» от Google)
- В открывшемся меню будут настройки выбора мелодии: предустановленные и скачанные, а также значок Spotify
- Нажмите на Spotify и выберите плейлист, под который вы хотите просыпаться
- Помимо этого с помощью кнопки поиска вы можете выбрать конкретный трек, альбом или исполнителя
Теперь вы знаете, как использовать музыкальный сервис Spotify в качестве будильника на Android. Мы рекомендуем не устанавливать какой-то один трек, поскольку он быстро вам надоест. Лучше выбрать регулярно обновляемый плейлист, который каждое утро будет радовать вас новой музыкой.
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