Spotify
Если вам надоело просыпаться под стандартную мелодию вашего будильника, то вы можете использовать музыку из Spotify. Для этого вам потребуется приложение сервиса и смартфон на Android.

Как использовать Spotify в качестве будильника на Android?

Чтобы установить музыку из шведского музыкального сервиса в качестве мелодии для будильника вам нужно использовать приложение «Часы» от Google (стоковая программа «чистого» Android), а также некоторые фирменные будильники тоже позволяют устанавливать композиции из Spotify, например в оболочке One UI от Samsung. Когда у вас под рукой все необходимое, нужно выполнить следующие шаги:
  • Откройте приложение «Часы» и перейдите во вкладку «Будильника»
  • Выберите будильник с конкретным временем, которое хотите отредактировать или создайте новый
  • Нажмите на «Звук будильника» или значок колокольчика (для приложения «Часы» от Google)
  • В открывшемся меню будут настройки выбора мелодии: предустановленные и скачанные, а также значок Spotify
  • Нажмите на Spotify и выберите плейлист, под который вы хотите просыпаться
  • Помимо этого с помощью кнопки поиска вы можете выбрать конкретный трек, альбом или исполнителя
Spotify

Теперь вы знаете, как использовать музыкальный сервис Spotify в качестве будильника на Android. Мы рекомендуем не устанавливать какой-то один трек, поскольку он быстро вам надоест. Лучше выбрать регулярно обновляемый плейлист, который каждое утро будет радовать вас новой музыкой.


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