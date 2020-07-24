





Потоковый сервис Spotify официально заработал в России 15 июля, а мы продолжаем знакомить вас этой платформой. В этой заметке мы расскажем как получить наилучшее качество звучания музыки в приложениях.Сразу стоит отметить, что настройки качества аудиопотока доступны только для пользователей платного тарифа Premium. Несмотря на то, что по умолчанию Spotify пытается подобрать максимально правильное качество в зависимости от скорости вашего интернет-соединения, вы можете сделать это самостоятельно.Чтобы изменить качество звучания, нужно запустить в приложении Spotify на Windows или Mac меню настроек. Для этого в macOS нажмите Spotify в строке меню, а затем выберите «Настройки», либо нажмите сочетание клавиш cmd + «,».На Windows воспользуйтесь кнопкой с тремя точками, а затем перейдите «Правка» > «Настройки».На Android и iOS нажмите кнопку со значком шестеренки в правом верхнем углу раздела «Главная».После этого вам потребуется пролистать до раздела «Качество музыки». Нажмите по выпадающему меню — на выбор будет доступно пять параметров: «Авто», «Низкое», «Обычное», «Высокое» и «Очень высокое».Выбрав один из вариантов, настройка будет применена автоматически. Мы рекомендуем использовать «Очень высокое», но владельцам мобильных устройств с ограниченными тарифными планами стоит быть аккуратнее с этим параметром.В разделе «Качество звука» имеется опция «Установить одну громкость для всех треков» и по умолчанию она включена. Это необходимо, потому что разные исполнители выпускают композиции с разным уровнем громкости. Таким образом Spotify выравнивает громкость всех воспроизводимых треков в одном уровне. При желании вы можете отключить этот параметр.Эквалайзер помогает подстраивать звучание частот под себя. Эта возможность доступна на мобильных устройствах. На компьютерах с macOS и Windows вы сможете настраивать звучание высоких, средних и низких частот глобально с помощью настроек аудиокарты или стороннего софта.На iOS и Android нажмите значок шестеренки на вкладке «Главная». В версии приложения для операционной системы от Google промотайте до раздела «Качество звука» и нажмите на опцию «Эквалайзер».Пользователям iPhone нужно будет перейти по пути «Воспроизведение» > «Эквалайзер».Меню настроек эквалайзера будет различаться в зависимости от используемого устройства. Пользователи Android попадут в настройки частот операционной системы, откуда смогут воспользоваться различными предустановками и улучшениями.На iPhone и iPad откроется встроенное меню эквалайзера Spotify. Здесь вы сможете выбрать предустановленный режим или настроить звучание частот вручную. Также в этом меню вы сможете отключить эквалайзер.В качестве послесловия добавлю один из своих любимых плейлистов от Spotify — «Electronic Rising»: