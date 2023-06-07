Как установить на macOS Ventura или Sonoma игры с Windows? Cyberpunk 2077, Diablo IV и десятки других!

Александр


На этой неделе компания Apple выпустила инструмент Game Porting Tool, позволяющий портировать игры с Windows на компьютеры Maс с процессором Silicon. Это могут делать не только разработчики, но и обычные пользователи, примеры успешных портов можно найти на Reddit.


С Windows на Mac удалось перенести множество игровых проектов, в том числе Cyberpunk 2077, Diablo IV, Hogwarts Legacy, Sonic Omens, Elden Ring и SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Игры работают с ограничениями по FPS из-за особенностей рендеринга графики процессорами Apple. Добавленный в macOS Sonoma игровой режим не задействуется, а именно он позволил бы выделить ресурсы для увеличения производительности игр.

Как выяснилось, портированные версии игр работают не только с бета-версией macOS Sonoma, но и с macOS Ventura. Zavtracast поделился инструкцией, в которой пошагово рассказывается, как пользоваться инструментом для портирования (на примере игры Diablo IV).

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Комментарии

tellurian
+4934
tellurian
Теперь нужно чтобы заработает или энтузиасты добавили поддержку процессоров от apple.
Если игры будут на apple, то поклонников продукции станет существенно больше.
40 минут назад
#
+4
AID_001623.c2da92f796054b12a01da43e4de61588.1420 tellurian
Расширение аудитории новых покупателей. Продажи то надо повышать. Про это начали еще с появлением m1 говорить.
34 минуты назад
#
+4
AID_001623.c2da92f796054b12a01da43e4de61588.1420 tellurian
Только сколько же надо будет железа в маках. Базовые 8гб опер и 8-10 ядер графики, не вытащат это. А набор 32гб 16 ядер дорого 🥲
32 минуты назад
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+103
amigos
Пока есть такие инструкции для того чтоб поиграть на маке, никто на нем играть не будет.
6 минут назад
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