Как установить на macOS Ventura или Sonoma игры с Windows? Cyberpunk 2077, Diablo IV и десятки других!

На этой неделе компания Apple выпустила инструмент Game Porting Tool, позволяющий портировать игры с Windows на компьютеры Maс с процессором Silicon. Это могут делать не только разработчики, но и обычные пользователи, примеры успешных портов можно найти на Reddit.
С Windows на Mac удалось перенести множество игровых проектов, в том числе Cyberpunk 2077, Diablo IV, Hogwarts Legacy, Sonic Omens, Elden Ring и SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Игры работают с ограничениями по FPS из-за особенностей рендеринга графики процессорами Apple. Добавленный в macOS Sonoma игровой режим не задействуется, а именно он позволил бы выделить ресурсы для увеличения производительности игр.
Как выяснилось, портированные версии игр работают не только с бета-версией macOS Sonoma, но и с macOS Ventura. Zavtracast поделился инструкцией, в которой пошагово рассказывается, как пользоваться инструментом для портирования (на примере игры Diablo IV).
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