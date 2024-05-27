Как установить приложение ChatGPT в macOS и где его скачать прямо сейчас

Фархад
ChatGPT

Если вы думали, что нейросетевой бум остался позади, спешим вас обрадовать — у технологий генеративного ИИ ещё всё впереди. Например, на днях OpenAI представила новые модели GPT, которые поражают воображение, а вместе с этим самый перспективный стартап этой декады выпустил приложение для macOS. Однако скачать и установить его оказалось не такой уж и простой задачей для многих пользователей. Тем не менее мы нашли самый правильный способ установки ChatGPT на любой компьютер Mac с чипом M-серии.

Сразу отметим, что приложение совместимо только с macOS Sonoma и Mac на M-чипах, поэтому перед началом обязательно убедитесь, что у вас установлена актуальная версия ПО.

Вся установка проходит в два этапа: подготовка DNS и первый запуск заветной утилиты ChatGPT.

Наш главный редактор Георгий Лямин нашёл самый удобный способ настройки нужного нам DNS. Для этого нужно скачать этот файл из Telegram-канала Лямина, и вводим «comss» в графу Resolver ID. После нажимаем кнопку Configure и наслаждаемся результатом. При необходимости восстановления изначальной записи DNS нужно в утилите нажать на кнопку Restore Original DNS.

ChatGPT

Теперь скачиваем второй файл из Telegram-канала Лямина. Это уже само приложение ChatGPT. Устанавливаем его на свой Mac и запускаем. Далее действуем строго по описанным ниже шагам:
  • В меню авторизации в ChatGPT нажмите кнопку «Войти»;
  • Введите свой логин и пароль и нажмите «Вход»;
  • Спустя секунду после ввода логина и пароля закройте приложение сочетанием клавиш cmd + Q. Иначе вас внесут в список ожидания и пользоваться нейросетью вы не сможете;
  • Перезапустите приложение. Если оно открылось нормально, значит у вас всё получилось. В противном случае, вам предложат ещё раз авторизоваться.
ChatGPT

Теперь вы можете обращаться к ChatGPT в любом меню или приложении сочетанием клавиш option + пробел. Для этого приложение должно всегда висеть в фоне.
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Источник:
Лямин
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