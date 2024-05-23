В Windows нашли удобную фичу, которую никто не замечал 30 лет

Александр


Пользователи Windows знают, что если компьютер подвисает из-за нехватки оперативной памяти или сильной нагрузки на процессор, можно запустить «Диспетчер задач», отсортировать процессы по уровню использования ресурсов и принудительно завершить самые прожорливые из них. Но в «Диспетчере» есть сильно раздражающий недостаток — процессы в списке прыгают вместе с изменением значения ресурсов, которые они потребляют.

Дэвид Пламмер, один из разработчиков «Диспетчера задач», поделился лайфхаком, который он предусмотрел в этой утилите ещё в 1994 году во времена подготовки к выпуску Windows 95 и обновлённой версии Windows NT. Можно нажать Ctrl — и пока пользователь удерживает эту клавишу, процессы перестанут прыгать и будут стоять неподвижно. Так гораздо проще попасть курсором мыши на тот, который требуется закрыть.

Пламмер рассказал про этом лайфхак в комментариях под постом в соцсети X от пользователя, который пожаловался на неудобства управления процессами в «Диспетчере задач». Судя по ответам других людей, почти никто не знал, что список процессов можно «ставить на паузу», и некоторые из них сортировали процессы по алфавиту, чтобы они не прыгали, а так вычислить наиболее прожорливые становится затруднительно.

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Комментарии

Hello!
+710
Hello!
По моему, вы писали про это.
час назад в 16:49
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+124
lokky Hello!
и еще не раз напишут... Масло на хлеб само не родится)
час назад в 16:59
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