Как использовать два номера и аккаунта WhatsApp на одном iPhone



Совсем недавно в Android-приложении WhatsApp появилась возможность добавить второй номер телефона и пользоваться сразу двумя аккаунтами на одном смартфоне. Это логично: смартфоны давно стали «двухсимочными», а значит и аккаунтов в мессенджере у пользователя зачастую больше одного.



К сожалению, до iOS-версии WhatsApp это нововведение пока не докатилось. Пока разработчики допилят и внедрят его на iPhone, можно воспользоваться другим способом использовать сразу два аккаунта WhatsApp на айфоне.







Мало кто знает, что в Apple App Store присутствует не один, а сразу два официальных приложения WhatsApp:



Классический WhatsApp

WhatsApp Business.

Обе утилиты выпущены командой мессенджера и работают абсолютно идентично; версия Business имеет несколько дополнительных опций для компаний, но вы можете ими просто не пользоваться. Два этих iOS-приложения совершенно не конфликтуют друг с другом и позволяют добавить два разных номера телефона и использовать их параллельно. Мало кто знает, что в Apple App Store присутствует не один, а сразу два официальных приложения WhatsApp:Обе утилиты выпущены командой мессенджера и работают абсолютно идентично; версия Business имеет несколько дополнительных опций для компаний, но вы можете ими просто не пользоваться. Два этих iOS-приложения совершенно не конфликтуют друг с другом и позволяют добавить два разных номера телефона и использовать их параллельно.