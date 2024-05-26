Как использовать два номера и аккаунта WhatsApp на одном iPhone

Олег

WhatsApp


Совсем недавно в Android-приложении WhatsApp появилась возможность добавить второй номер телефона и пользоваться сразу двумя аккаунтами на одном смартфоне. Это логично: смартфоны давно стали «двухсимочными», а значит и аккаунтов в мессенджере у пользователя зачастую больше одного.

К сожалению, до iOS-версии WhatsApp это нововведение пока не докатилось. Пока разработчики допилят и внедрят его на iPhone, можно воспользоваться другим способом использовать сразу два аккаунта WhatsApp на айфоне.
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WhatsApp

Мало кто знает, что в Apple App Store присутствует не один, а сразу два официальных приложения WhatsApp:


Обе утилиты выпущены командой мессенджера и работают абсолютно идентично; версия Business имеет несколько дополнительных опций для компаний, но вы можете ими просто не пользоваться. Два этих iOS-приложения совершенно не конфликтуют друг с другом и позволяют добавить два разных номера телефона и использовать их параллельно. 

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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+677
S.T.A.L.K.E.R.
Сколько уже этой новости лет 🤣🤣🤣⁉️
А все как ноу-хау пытаются преподнести
Сегодня в 19:32
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GSmirnov
+629
GSmirnov
С подключением!
час назад в 21:36
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