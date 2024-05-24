Как включить поддержку HDR в Chrome, Edge, «Яндекс Браузере» и других хромиум-подобных браузерах

Александр


Если ваш компьютер подключен к монитору или телевизору, обладающему поддержкой HDR, вам наверняка хочется использовать эту технологию везде, где только можно, в том числе в браузере. Разработчики Chromium это предусмотрели, а поскольку на основе этого проекта созданы Google Chrome, Microsoft Edge, «Яндекс Браузер», «Атом» от VK, Arc, Vivaldi, Brave, Opera и в десятки других менее популярных браузеров, цветовой профиль HDR можно включить и в них. Правда, по умолчанию он отключен, включить его можно через скрытые экспериментальные настройки.

Как включить HDR в браузере:

 — Убедитесь, что ваш браузер основан на Chromium — это можно сделать в справочной информации (например, в разделе «О программе»)
 — Откройте настройки операционной системы и убедитесь, что включен режим HDR (в Windows это можно сделать через утилиту «Параметры»: «Главная» «Дисплей» «Использовать HDR»)
 — Откройте настройки браузера, в поисковой строке впишите «аппаратное» (или "hardware", если включен интерфейс на английском языке) и активируйте найденную опцию «Использовать аппаратное ускорение графики, если оно доступно»
 — В адресной строке впишите chrome://flags/#force-color-profile, нажмите Enter, в меню опции "Force color profile" выберите HDR10 (HDR where available) и перезапустите браузер



То же самое можно сделать в мобильной версии браузера, алгоритм действий тот же: переходите по адресу chrome://flags/#force-color-profile, выбираете HDR10 (HDR where available) и перезапускаете программу.



После этого в вашем браузере появится поддержка HDR и вы сможете наслаждаться расширенным динамическим диапазоном контента на YouTube и в других видеосервисах, а у интерфейса многих сайтов и у выложенных на них фотографиях и видеозаписях будут более глубокие и сочные цвета.

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