Вместе с запуском Chrome 90 разработчики развертывают новую функцию браузера, позволяющую создавать ссылки на конкретный фрагмент текста с сайта. В этой заметке расскажем как ей пользоваться.
Иногда, когда вы делитесь с кем-то ссылкой на веб-страницу, вы просто хотите обратить внимание на определенный отрывок текста или предложение, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. В прошлом году Google начала работать над функцией, позволяющей сделать это.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, откройте сайт, выделите текст, на который хотите создать ссылку, а затем нажмите правой кнопкой мыши и выберите опцию «Копировать ссылку на выделенный текст».
Сразу после этого будет сгенерирован специальный URL-адрес, который автоматически копируется в буфер обмена. После этого вам останется только отправить линк собеседнику. Пользователь, переходящий по такой ссылке, будет направлен на выделенный фрагмент текста.
Стоит отметить, что новая функция работает только в браузерах Chrome и Edge. Google запускает новую возможность постепенно, поэтому она может быть не доступна ряду пользователей. Чтобы её включить перейдите в меню экспериментальных возможностей с помощью ссылки chrome://flags, с помощью поиска найдите опцию Copy Link To Text и в меню напротив установите значение Enabled, а затем перезапустите браузер.
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