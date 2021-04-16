





Компания Google добавила в Chrome очень полезное и удобное нововведение. Оно уже доступно в десктопной тестовой Canary-версии браузера, а скоро появится в стабильной сборке для всех пользователях.Чуть правее от кнопки сворачивания программы появился новый значок с треугольником в кружочке. По нажатию на него появляется список всех открытых вкладок, а также вкладки, которые были недавно закрыты. В этом меню можно быстро найти нужный сайт, если вы открыли слишком много страниц и перестали в них ориентироваться. Также можно заново открыть любую из недавно закрытых страниц.Помимо этого в новом меню доступен поиск по вкладкам. Он позволяет найти нужную страницу, указав часть её названия (по тексту на страницах он, к сожалению, не ищет).Конечно, искать вкладки и открывать закрытые недавно страницы можно через историю посещений, которая запускается горячим сочетанием Ctrl+H, но новое меню значительно облегчает это задачу. При этом кнопка для с быстрым доступом к вкладкам не сильно нагружает интерфейс и почти незаметна.Это нововведение доступно в 92-й версии Chrome, из чего можно сделать вывод, что оно перейдёт в стабильную сборку браузера через несколько недель. Самая свежая релизная версия Chrome — 90.