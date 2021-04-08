





7 декабря 2020 года компания Apple ввела новые правила для ПО, публикуемого в App Store. Теперь все новые и обновленные приложения должны указывать, доступ к каким пользовательским данным им нужен. Это привело к тому, что компания Google, которая собирает достаточно много информации о пользователях, на долгое время прекратила обновлять свой софт под iOS — так, например, тот же YouTube не обновлялся целых три месяца.Дольше всех в этом плане продержался Google Chrome: он не получал обновления 4 месяца, и вот свершилось — апдейт уже доступен в App Store. Только есть одна проблема: если для всех остальных платформ в январе вышла версия 88, а в марте 89, то сейчас, в апреле, браузер на iOS продолжает иметь версию 87, а информация о нововведениях не изменилась:Почему так — сказать трудно, особенно если учесть, что Google теперь указывает, какую информацию может собирать их браузер. Остается только надеяться, что Chrome 90, релиз которого состоится уже на следующей неделе, все же посетит мобильную ОС Apple.