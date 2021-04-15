





Google обновила браузер Chrome для Android, Mac, Windows и Linux до версии под номером 90. Появился кодировщик AV1, оптимизированный для видеоконференций с помощью WebRTC. Новый кодек обеспечивает лучшую эффективность сжатия и снижает потребление трафика, не ухудшая визуальное качество картинки. Таким образом стало возможным использовать стабильный видеопоток в сетях с низкой пропускной способностью.Теперь браузер по умолчанию будет выполнять загрузку через защищенный протокол HTTPS. Появилась возможность скрывать список для чтения без использования меню экспериментальных функций. Щелчок правой кнопкой мыши по панели закладок покажет новую опцию «Показать список для чтения» в нижней части меню.В Chrome 90 используется версия 9.0 движка V8 JavaScript. Были улучшены инструменты для работы с дополненной реальностью (AR). Они позволяют наиболее точно измерять расстояние между устройством и объектами реального мира.В новой версии браузера для Windows добавлена поддержка технологии Intel Control Flow Enforcement Technology. Это дополнительная защита от вредоносного ПО на уровне процессора.В течение прошлого года Google тестировала отображения только основного домена в адресной строке, чтобы исключить показ длинных URL-адресов. В ближайшее время в омнибоксе Chrome эта функция будет включена по умолчанию. Тем не менее эту возможность можно будет отключить, кликнув правой кнопкой мыши по адресной строке и выбрав «Всегда показывать полные URL-адреса».Разработчики Chrome продолжают работать над запросами разрешений, чтобы сделать их менее навязчивыми. Google будет автоматически блокировать уведомления с сайтов, которые вы вряд ли разрешите. Для таких страниц в адресной строке появится значок с перечеркнутым колокольчиком. Если его нажать откроется всплывающее окно, позволяющее разрешить оповещения.Google начинает добавлять настройки для управления FloC (альтернатива Cookie-файлам). Их можно будет найти по «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность». Эта функция еще не получила широкого распространения, поскольку всё еще находится в стадии тестирования.