﻿Как вернуть деньги, застрявшие в Qiwi?

Центробанк отозвал лицензию у «Qiwi Банка», почти сразу после чего перестал работать «Qiwi Кошелёк», хотя для его деятельности не требуется банковская лицензия. Перевод средств и оплата услуг в «Qiwi Кошельке» были отключены, а это значит, что хранящиеся там деньги были «заморожены» — их нельзя перевести в другое место или потратить на что-нибудь (например, на оплату услуг сотовой связи).
В Центробанке разъяснили, что вклады в «Qiwi Банке» застрахованы в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ), поэтому его клиентам вернут 100% денежных средств из расчёта не более 1,4 млн рублей с учётом набежавших процентов на каждого. Выплата возмещения должна начаться не позднее 6 марта 2024 года, процедура стандартная: вкладчику нужно подать в АСВ письменное заявление по установленной форме в течение одного года с момента объявления о выплатах.
С деньгами в «Qiwi Кошельке» чуть сложнее, чем с вкладами. Они не застрахованы, поэтому государство не обязано возвращать их клиентам Qiwi в случае ликвидации организации. Тем не менее, на горячей линии АСВ отвечают, что по меньшей мере часть из них вернут по мере того, как будет определено, какой объём активов Qiwi может быть выделен на это.
Если будет ликвидация банка, то, возможно, всю сумму сразу выплатят. Если конкурсное производство, то определенным процентом выплат будут выплачивать. Какую-то часть денежных средств выплатят, но полностью ли вся сумма гарантировать мы не можем», — говорят операторы горячей линии АСВ.
Пользователям «Кошелька Qiwi» требуется подать обращение через сайт АСВ с указанием своих паспортных данных и номера кошелька. К обращению необходимо приложить сведения об открытии кошелька, чеки, информацию о переводах — всё, что может подтвердить права на денежные средства.
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