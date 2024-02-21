Стало известно, что будет с деньгами россиян на QIWI-кошельках

Артем
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Сегодня, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию «Qiwi Банка». Деньги на балансе пользователей оказались недоступны, их до сих пор нельзя снять или потратить на покупки. 

Как сообщает РБК, ссылаясь на информацию пресс-службы Центробанка, у QIWI хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. По закону о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках, не подлежат страхованию. 

«Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества», — пояснили в Центробанке.

В Агентстве по страхованию вкладов дополнили:

«Владельцы Qiwi-кошельков вправе подать заявление в АСВ, выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидации».

По некоторым данным, компенсации клиентам QIWI Банка начнут выплачивать не позднее 6 марта.
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Источник:
РБК
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Комментарии

tellurian
+2557
tellurian
Электронный кошелек это по сути тот же счёт. Название иное.
час назад в 16:38
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+144
Basy
А карта киви мир, это не счет разве?
Походу пропали мои 130 рублей)₽
43 минуты назад
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