Стало известно, что будет с деньгами россиян на QIWI-кошельках
Артем Фунтиков —
Сегодня, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию «Qiwi Банка». Деньги на балансе пользователей оказались недоступны, их до сих пор нельзя снять или потратить на покупки.
Как сообщает РБК, ссылаясь на информацию пресс-службы Центробанка, у QIWI хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. По закону о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках, не подлежат страхованию.
«Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества», — пояснили в Центробанке.
В Агентстве по страхованию вкладов дополнили:
«Владельцы Qiwi-кошельков вправе подать заявление в АСВ, выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидации».
По некоторым данным, компенсации клиентам QIWI Банка начнут выплачивать не позднее 6 марта.
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Комментарии
Мои банки надёжнее))
52 минуты назад
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51 минуту назад
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