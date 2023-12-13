Как вернуть привычное переключение циферблатов по свайпу в Apple Watch

Фархад
AW

Многие владельцы умных часов Apple остались недовольны решением компании изменить подход к интерфейсу в watchOS 10. Помимо того, что компания переназначила кнопки, так ещё и запретила быстро переключаться между циферблатами с помощью свайпов.

Видимо, массовые жалобы пользователей не прошли мимо команды Крейга Федериги (ведь именно он отвечает за все ОС Apple), и инженеры вернули привычное листание «вотчфейсов» в обновлении watchOS 10.2, вышедшем 12 декабря. Рассказываем, как всё вернуть на свои места.

Для начала обновите свой iPhone до iOS 17.2 и выше, а Apple Watch до watchOS 10.2. Теперь можете приступать к выполнению следующих шагов:

  • Откройте приложение «Настройки» на Apple Watch;
  • Прокрутите вниз и выберите «Часы»;
AW
  • Включите опцию «Смена циферблата по свайпу»;
  • Готово!

Теперь вы вновь можете перелистывать свои циферблаты прямо с экрана разблокированных Apple Watch.

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Комментарии

Esthet
+1785
Esthet
Алилуйя😀
Вчера в 21:37
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