Как восстановить файлы, которые пропали из «Google Диска»



Компания Google опубликовала инструкцию для тех, кто пострадал от бага Drive. Ранее мы



Всем пострадавшим от ошибки Google рекомендует воспользоваться функцией восстановления из резервной копии. Нужно скачать и установить самую свежую версию приложения для Windows или macOS, после чего открыть его и щелкнуть по значку приложения на панели задач с зажатой клавишей Shift.



Компания Google опубликовала инструкцию для тех, кто пострадал от бага Drive. Ранее мы рассказывали , что из облачного хранилища некоторых пользователей пропали файлы. Баг бессистемный, не зависит от статуса аккаунта, файлы пропадают рандомно.Всем пострадавшим от ошибки Google рекомендует воспользоваться функцией восстановления из резервной копии. Нужно скачать и установить самую свежую версию приложения для Windows или macOS, после чего открыть его и щелкнуть по значку приложения на панели задач с зажатой клавишей Shift.



Появится меню с различными опциями — в нём нужно выбрать пункт «Восстановление из резервных копий». Вы увидите уведомление о том, что восстановление началось. После его завершения пропавшие файлы должны появиться в тех же папках.