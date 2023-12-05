Как посмотреть историю уведомлений на смартфонах с OneUI и OxygenOS 13

Александр


Три года назад в Android появилась интересная фича — просмотр истории уведомлений от приложений. Если вы случайно смахнули уведомление и хотите ещё раз увидеть, что в нём было написано, можно зайти раздел уведомлений в системных настройках и найти там историю уведомлений, отсортированных по времени получения. Также можно добавить на стартовый экран ярлык для быстрого доступа к истории, что очень удобно.

Компании Samsung и OnePlus с недавними обновлениями своих оболочек для смартфонов (OneUI 6 и OxygenOS 13) по какой-то причине спрятали эту функцию подальше от пользователей. Её упоминания нет в настройках уведомлений, а для включения сохранения истории нужно проделать несколько дополнительных шагов в сравнении со стоковым Android и оболочками других производителей смартфонов.

История уведомлений на смартфонах Samsung с OneUI 6.0: «Настройки» > «Уведомления» > «Расширенные настройки» > «История уведомлений»

История уведомлений на смартфонах OnePlus с OxygenOS 13: «Настройки» > «Уведомление и строка состояния» > «Дополнительные настройки» >» История уведомлений»

К сожалению, Samsung и OnePlus не предусмотрели добавление ярлыка на рабочий стол для быстрого доступа к истории уведомлений, а это значит, что для её просмотра нужно каждый раз заходить в настройки по указанным выше путям. Не очень удобно, но лучше, чем ничего.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Будущий Samsung Galaxy S24 Ultra огорчит тех, кто его ждет и хочет купить
Samsung Galaxy S24 Ultra попал в руки блогера за два месяца до анонса
Показан максимально точный дизайн Samsung Galaxy S24 Ultra

Рекомендации

Рекомендации

Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас
Как правильно обновиться на iOS 17 в России. Есть несколько важных нюансов
В России появился новый способ оплачивать покупки в App Store, Spotify, Steam, PlayStation, Xbox и других сервисах
В iOS 17 появились анимации жестов на видео. Как их использовать в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии