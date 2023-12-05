Как посмотреть историю уведомлений на смартфонах с OneUI и OxygenOS 13

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Три года назад в Android появилась интересная фича — просмотр истории уведомлений от приложений. Если вы случайно смахнули уведомление и хотите ещё раз увидеть, что в нём было написано, можно зайти раздел уведомлений в системных настройках и найти там историю уведомлений, отсортированных по времени получения. Также можно добавить на стартовый экран ярлык для быстрого доступа к истории, что очень удобно.Компании Samsung и OnePlus с недавними обновлениями своих оболочек для смартфонов (OneUI 6 и OxygenOS 13) по какой-то причине спрятали эту функцию подальше от пользователей. Её упоминания нет в настройках уведомлений, а для включения сохранения истории нужно проделать несколько дополнительных шагов в сравнении со стоковым Android и оболочками других производителей смартфонов.История уведомлений на смартфонах Samsung с OneUI 6.0: «Настройки» > «Уведомления» > «Расширенные настройки» > «История уведомлений»История уведомлений на смартфонах OnePlus с OxygenOS 13: «Настройки» > «Уведомление и строка состояния» > «Дополнительные настройки» >» История уведомлений»К сожалению, Samsung и OnePlus не предусмотрели добавление ярлыка на рабочий стол для быстрого доступа к истории уведомлений, а это значит, что для её просмотра нужно каждый раз заходить в настройки по указанным выше путям. Не очень удобно, но лучше, чем ничего.