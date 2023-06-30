Как отключить звонки мошенников в WhatsApp на iPhone и Android

Совсем недавно в популярном мессенджере WhatsApp появилась полезнейшая опция — заглушение неизвестных абонентов. Если её включить, вам больше не будут поступать входящие вызовы с неизвестных номеров; а именно так обычно ведут себя телефонные мошенники.
Чтобы воспользоваться нововведением, обновите WhatsApp на своем айфоне или андроиде до самой свежей версии — это можно сделать в Apple App Store или Google Play Store. Далее сделайте следующее:
- Откройте WhatsApp → «Настройки»
- Выберите «Конфиденциальность» → «Звонки»
- Включите тумблер «Отключить звук для неизвестных номеров».
Готово! Теперь вы будете слышать входящие звонки лишь от ваших контактов, а любые мошенники или спамеры не смогут до вас дозвониться. Имейте в виду: если вы ждете звонка с незнакомого номера, эту опцию лучше временно отключить.