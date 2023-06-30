Как отключить звонки мошенников в WhatsApp на iPhone и Android

Олег

WhatsApp


Совсем недавно в популярном мессенджере WhatsApp появилась полезнейшая опция — заглушение неизвестных абонентов. Если её включить, вам больше не будут поступать входящие вызовы с неизвестных номеров; а именно так обычно ведут себя телефонные мошенники.

Чтобы воспользоваться нововведением, обновите WhatsApp на своем айфоне или андроиде до самой свежей версии — это можно сделать в Apple App Store или Google Play Store. Далее сделайте следующее:

  • Откройте WhatsApp → «Настройки»
  • Выберите «Конфиденциальность» → «Звонки»
  • Включите тумблер «Отключить звук для неизвестных номеров».
WhatsApp

Готово! Теперь вы будете слышать входящие звонки лишь от ваших контактов, а любые мошенники или спамеры не смогут до вас дозвониться. Имейте в виду: если вы ждете звонка с незнакомого номера, эту опцию лучше временно отключить. 

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Комментарии

tellurian
+4897
tellurian
Благодаря федеральной системе антифрод, почти перестали приходить спам звонки.
Сегодня в 02:34
#
+66
bagdan1978
И важные незнакомые звонки так же будут блокироваться имейте виду (курьеры, итд, итп)
Сегодня в 08:55
#
+550
pincher bagdan1978
Мне ни разу курьеры через WhatsApp не звонили
Сегодня в 10:42
#